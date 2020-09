Ufficiale: Crotone, arriva Eduardo dallo Sporting Lisbona (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Crotone batte un colpo un mediana. Come annunciato attraverso i propri canali ufficiali, il club rossoblù ha chiuso la trattativa con lo Sporting Lisbona per Eduardo: “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sporting Lisbona, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eduardo Henrique da Silva. Nato il 17 maggio 1995 a Limeira nello stato di San Paolo (Brasile), il neo rossoblù è un centrocampista molto dotato tecnicamente, ha un gran controllo di palla, bravo nei contrasti e ben strutturato fisicamente. Eduardo ha iniziato la carriera nell’Atletico Mineiro per poi ... Leggi su alfredopedulla

ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Crotone, dallo #SportingCP arriva #EduardoHenrique: cosa fare per l'asta? ???? Arriva in prestito con… - TMit_news : Crotone: ufficiale l'arrivo di Eduardo Henrique dallo Sporting - francg1997 : RT @SCalciomercato: ? #Crotone scatenato sul mercato, nuovo arrivo in mediana; è ufficiale #EduardoHenrique ????, brasiliano di 25 anni preso… - SCalciomercato : ? #Crotone scatenato sul mercato, nuovo arrivo in mediana; è ufficiale #EduardoHenrique ????, brasiliano di 25 anni p… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Crotone, ecco Eduardo dallo Sporting Lisbona. Arriva in prestito con diritto di riscatto -