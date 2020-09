Scuola al via, ma le mascherine sono già un miraggio (Di giovedì 10 settembre 2020) Ritardi nella distribuzione degli 11 milioni di pezzi promessi dal Miur. Nessuno ha chiarito modalità e criteri delle assegnazioni agli istituti. Sierologico al 50% del personale Leggi su lastampa

borghi_claudio : Ma non mi dite! #Nexus La scuola inizierà senza i nuovi banchi - massimobitonci : #interrogazioneLega #Scuola, arriva il banco monoposto da 250 euro: ma da Ikea il prezzo è 37 - Mov5Stelle : Lotta all’azzardopatia: #Roma e #Guidonia, comuni a 5 stelle, segnano la via con una vittoria 'storica'. Due sente… - LaStampa : Ritardi nella distribuzione degli 11 milioni di pezzi promessi dal Miur. Nessuno ha chiarito modalità e criteri de… - flaviotiravento : RT @massimobitonci: #interrogazioneLega #Scuola, arriva il banco monoposto da 250 euro: ma da Ikea il prezzo è 37 -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola via

La Stampa

Orari troppo frammentati e improbabili: ad Anagni avevano ipotizzato l’ingresso a scuola alle 7,10. Così la Regione è dovuta intervenire con i presidi, ribadendo l’invito, che poi nei fatti si avvicin ...In metro con la mascherina, ma di nuovo schiacciati come sardine. Tornano a chiudersi con difficoltà le porte dei vagoni, in barba alle misure di sicurezza anti-Covid che rimangono solo sulla carta. B ...