Rebecca Quinn fa coming out e si definisce transgender (Di giovedì 10 settembre 2020) Rebecca Quinn è una calciatrice canadese venticinquenne che gioca a calcio da quando aveva 6 anni e viveva a nord di Toronto. Gioca nella nazionale del suo Paese e nel club dll’OL Reign che per il momento l’ha ceduta in prestito ad una squadra svedese il Vittsji GIK. Ma la notizia non è questa. Sta guadagnano l’attenzione dei media grazie ad un suo post su Instagram nel quale rivela pubblicamente di essere trans. Ha affidato ai social l’onere di raccontare al mondo quella verità che spesso viene nascosta. Ha deciso di essere visibile anche per tutti coloro che non trovano modelli di riferimento. Una condizione difficile da vivere, difficile da dire. Ed in effetti il suo scritto inizia proprio con un “Fare coming out è difficile”. Il suo post su Instagram ... Leggi su sport.periodicodaily

