Prezzi benzina, diesel e gpl: torna la calma sui listini (Di giovedì 10 settembre 2020) torna la quiete sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Sui Prezzi praticati si riversano i ribassi applicati ieri sui listini. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,404 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,409 pompe bianche 1,390), diesel a 1,281 euro/litro (-2, compagnie 1,288, pompe bianche 1,264). benzina servito a 1,545 euro/litro (-1, compagnie 1,590, pompe bianche 1,449), diesel a 1,426 euro/litro (-2, compagnie 1,474, pompe bianche 1,324). Gpl servito a ... Leggi su meteoweb.eu

la_stordita : RT @IlVal_79: 'Se ti scarichi l'app Prezzi Benzina, puoi sapere in tempo reale i distributori più economici! Risparmio anche 5 centesimi a… - Carnera1990 : @IlVal_79 App prezzi benzina salva il portafogli - IlVal_79 : 'Se ti scarichi l'app Prezzi Benzina, puoi sapere in tempo reale i distributori più economici! Risparmio anche 5 ce… - 55_Babi : @nelloscavo @RaffaeleFerro7 @seawatch_intl @EnacGov @Avvenire_Nei @SeaWatchItaly No, è solo un sospetto, seguo le s… - ottorinobruni : RT @8mobile: ?? Le Vancaze sono finite ? Continua a risparmiare ?? con il distributore ?? più vicino ed economico. Solo con Prezzo Metano #d… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi benzina Prezzi carburanti, tornano i ribassi - Focus Energia Agenzia ANSA Rincari del gasolio, l'allarme degli autotrasportatori

Anche nell’Isola l’allarme delle imprese del trasporto e della logistica per il rincaro del gasolio per autotrazione. Da qualche settimana, fa sapere Confartigianato Sardegna, sono note le proposte di ...

Camere: legge CO2, aiuto ai media e Covid-19

La giornata odierna al Consiglio nazionale (08.00-13.00 e 15.00-18.00) inizierà con l'esame, a livello di divergenze, della Legge sul CO2. Essa vuole ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il ...

Anche nell’Isola l’allarme delle imprese del trasporto e della logistica per il rincaro del gasolio per autotrazione. Da qualche settimana, fa sapere Confartigianato Sardegna, sono note le proposte di ...La giornata odierna al Consiglio nazionale (08.00-13.00 e 15.00-18.00) inizierà con l'esame, a livello di divergenze, della Legge sul CO2. Essa vuole ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il ...