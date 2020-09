Presidente di Serie A positivo al Covid, svelato il nome: è De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) svelato il nome del Presidente di Serie A positivo al Covid che, come anticipato da Repubblica, avrebbe partecipato ieri all’assemblea di Lega nonostante fosse in attesa dei risultati del tampone. Si tratta del numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis, come comunicato dalla stessa società. Una situazione, questa, che mette in preallarme gli altri presenti alla riunione. Tutti, adesso, dovranno sottoporsi a test essendo stati a contatto con un contagiato.L'articolo Presidente di Serie A positivo al Covid, svelato il nome: è De Laurentiis CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

