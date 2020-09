Orari TV GP Mugello 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) – Domenica si correrà al Mugello il GP della Toscana Ferrari 1000. Il nome ufficiale dell’evento è quindi un omaggio alla ricorrenza storica del Gp numero 1000 della Ferrari. La pista, situata sulle colline di Scarperia, è lunga 5245 ed è formata da ben 15 curve, con continui dislivelli ed una careggiata piuttosto stretta. Ci saranno 2.880 spettatori, dato che per la prima volta dall’inizio della stagione di F1, le porte di un circuito vengono aperte al pubblico, anche se con un numero esiguo di biglietti acquistabili. Bisognerà trovare il giusto compromesso in termini di assetto. I team opteranno per una configurazione di medio-alto carico, che saranno fondamentali per avere una grande velocità nei rettifilo e la giusta stabilità nelle curve a media e alta ... Leggi su sport.periodicodaily

