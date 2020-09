Operazione antiriciclaggio a Imperia: 10 arresti (Di giovedì 10 settembre 2020) I carabinieri impegnati nell’esecuzione dell ordinanze cautelari. Procedono le procure di Asti e Torino. Sequestrato un immobile Leggi su ilsecoloxix

Franciscovota : #DeLuca segnalato all'antiriciclaggio, avrebbe pagato la sua nuova casa 70.000 € in più del prezzo fissato dal cont… - LauraL07620640 : RT @giure99: E i guai, si sa, non arrivano mai da soli La fidanzata di Conte sotto inchiesta antiriciclaggio Olivia Paladino è stata segna… - samuele26572 : RT @giure99: E i guai, si sa, non arrivano mai da soli La fidanzata di Conte sotto inchiesta antiriciclaggio Olivia Paladino è stata segna… - giure99 : E i guai, si sa, non arrivano mai da soli La fidanzata di Conte sotto inchiesta antiriciclaggio Olivia Paladino è… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antiriciclaggio Operazione antiriciclaggio a Imperia: 10 arresti Il Secolo XIX Operazione antiriciclaggio a Imperia: 10 arresti

Operazione da stamattina all’alba in provincia di Imperia. I carabinieri del colonnello Pier Luigi Giglio hanno sgominato un’organizzazione che si è macchiata di reati finanziari: riciclaggio in parti ...

Salerno, l’operazione “sospetta” di De Luca da 70mila euro in più. La replica: “È un box”

Secondo il quotidiano La Verità, l’Unità informazione finanziaria avrebbe segnalato all’Antiriciclaggio di Bankitalia il presidente Pd della Campania, Vincenzo De Luca: avrebbe pagato 70.000 mila euro ...

Operazione da stamattina all’alba in provincia di Imperia. I carabinieri del colonnello Pier Luigi Giglio hanno sgominato un’organizzazione che si è macchiata di reati finanziari: riciclaggio in parti ...Secondo il quotidiano La Verità, l’Unità informazione finanziaria avrebbe segnalato all’Antiriciclaggio di Bankitalia il presidente Pd della Campania, Vincenzo De Luca: avrebbe pagato 70.000 mila euro ...