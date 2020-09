L’ex senatore Pittelli a processo per ‘ndrangheta. Il forzista è accusato di concorso esterno nell’inchiesta Rinascita Scott (Di giovedì 10 settembre 2020) Dovrà difendersi dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa l’ex senatore forzista e avvocato Giancarlo Pittelli (nella foto). Come stabilito dal giudice per l’udienza preliminare di Catanzaro che ha accolto la richiesta avanzata dai difensori dell’indagato, coinvolto nella maxi-inchiesta Rinascita-Scott del procuratore Nicola Gratteri sulle commistioni tra ndrangheta, politica e massoneria, il procedimento nei confronti di Pittelli sarà celebrato con il rito immediato. Assieme a lui il prossimo 9 novembre, davanti al Tribunale collegiale di Vibo Valentia, andranno a giudizio anche altri tre imputati ossia Mario Lo Riggio, Salvatore Rizzo e Giulio Calabretta. Stando a quanto ricostruito dai pm della Dda ... Leggi su lanotiziagiornale

