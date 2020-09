Lens Psg streaming, dove vedere la partita in diretta (Di giovedì 10 settembre 2020) Lens Psg streaming – E’ arrivato il momento dell’esordio per il Paris Saint-Germain nella Ligue 1 2020/21. I campioni di Francia tornano in campo e affrontano il Lens in quella che sarà la prima partita di campionato per gli uomini di Tuchel. Il Psg si presenta alla sfida decimato dai diversi casi di Coronavirus, tanto che … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

DiMarzio : #Kalimuendo, #Xavi Simons e non solo. #Psg decimato dal #coronavirus. #Tuchel per il match contro il #Lens si affid… - cmdotcom : #Ligue1: il ritorno del #PSG dopo la finale di #Champions LIVE, debutto a Lens alle 21 decimato dal #Coronavirus… - SkyBetIT : ???? ?? PSG decimato dal #Covid_19 7? contagiati e assenti contro il Lens ???? Come farà Tuchel ????? in #LENSPSG ?… - sportli26181512 : #Notizie Lens Psg streaming, dove vedere la partita in diretta: Lens Psg streaming – E’ arrivato il momento dell’es… - sportli26181512 : Ligue 1: il ritorno del PSG dopo la finale di Champions LIVE, debutto a Lens alle 21 decimato dal Coronavirus: Temp… -