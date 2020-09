Jasmine Carrisi spiazza Al Bano: “Dove vai con quelle cosce di fuori?” (Di giovedì 10 settembre 2020) Jasmine Carrisi ha preso alla sprovvista Al Bano con il suo outfit per il videoclip del brano Ego: la reazione del cantante di Cellino San Marco Jasmine Carrisi pare che abbia scelto quale indirizzo lavorativo prendere. Si tratta dello stesso seguito da suo padre Al Bano Carrisi. La ragazza è entrata nel mondo della musica … L'articolo Jasmine Carrisi spiazza Al Bano: “Dove vai con quelle cosce di fuori?” Curiosauro. Leggi su curiosauro

Jasmine Carrisi nelle ultime settimane è finita sotto gli occhi dei riflettori per via del suo primo singolo Ego. La giovane figlia di Al Bano, appassionata di musica e moda, sta cercando di costruirs ...Come la giovane Jasmine sa, essere figlia d’arte non è sempre un vantaggio, anche perchè lei appartiene ad una generazione diversa e per forza di cose la sua musica è distante anni luce da quella che ...