Higuain, addio Juve. Storia di un rapporto con troppi punti di domanda (Di giovedì 10 settembre 2020) Gonzalo Higuain lascia la Juve, stavolta definitivamente, dopo essere arrivato nell’estate 2016. Alla non modica cifra di 94 milioni di euro, ovvero il pagamento della clausola al Napoli. I primi due anni sono andati abbastanza bene, impossibile dimenticare il gol in casa dell’Inter che fu decisivo per la conquista dello scudetto. Poi un continuo su e giù, più giù che su, con i parcheggi a Milan e Chelsea, con il ritorno alla base la scorsa estate ma dopo che Paratici aveva provato in tutti i modi a cederlo. E quando provi in ogni modo a cedere qualcuno di sicuro non hai fiducia nel diretto interessato. Ora siamo ai saluti, lo aspetta l’Inter Miami di David Beckham, come anticipato una decina di giorni fa da TyC Sports. Higuain avrà una buona uscita superiore ai tre milioni rispetto a quanto ... Leggi su alfredopedulla

