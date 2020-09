De Laurentiis positivo, Joe Barone e Joseph Commisso in isolamento. Cairo “sta seguendo tutti i comportamenti corretti” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il presidente del Napoli De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus, la conferma ufficiale è arrivata con un comunicato pubblicato. Il numero uno del club azzurro ha avuto contatti con gli altri presidenti delle squadre di Serie A durante l’Assemblea di Lega di ieri. I due dirigenti della Fiorentina Joe Barone e Joseph Commisso, figlio del presidente Rocco Commisso sono in isolamento presso le loro abitazioni in attesa dell’esito del tampone. E’ quanto si apprende in ambienti del club viola, come riporta l’Ansa. La decisione è arrivata autonomamente, a scopo cautelativo e in assenza di sintomi. Anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, sta seguendo ... Leggi su calcioweb.eu

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - eliscrivecose : De Laurentiis andrebbe denunciato, eviterei di commentare in termini di ennesima goliardia di un personaggio eccent… - sgizzi89 : RT @pisto_gol: Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega con altr… -