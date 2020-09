Can Yaman: Barbara D’Urso e Maria De Filippi fanno a gara per avere l’attore di DayDreamer (Di giovedì 10 settembre 2020) Il grande successo di Can Yaman e il rifiuto al GF Vip 5 Dopo aver conquistato la sua terra natia, ovvero la Turchia, Can Yaman da un paio di stagioni è diventato un vero e proprio idolo anche nel nostro Paese. La popolarità è arrivata già la scorsa stagione estiva con la soap opera turca Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore che l’ha visto protagonista con Ozge Gurel. Mentre quest’anno il professionista sta spopolando con DayDreamer – Le Ali del Sogno, attualmente in onda su Canale 5 insieme alla collega Demet Ozdemir. Per tale ragione Alfonso Signorini aveva puntato su Yaman tanto chiedendogli di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il ragazzo avrebbe fatto pure il provino, ma poi stando a delle indiscrezioni non se n’è fatto ... Leggi su kontrokultura

pomeriggio5 : ??? Da quando tempo non sentivate 'caffeuccio'? #Pomeriggio5 è tornato! Oggi tra le cose di cui parleremo, Can Yama… - Sfogliatellana1 : @uominiedonne Smettetela di dire che assomiglia a Can Yaman perché non è vero di Can ce ne uno .ed e l'originale.e… - AuroBrb : RT @HugMeFede94: “Somigli molto a Can Yaman” Io così: #daydreamer #uominiedonne - Monica86510130 : @YamanCanTeam Queste persone meglio perderle che trovarle. Forza Can Yaman ?????????? - Urszula36022413 : RT @Sandra09469875: Anni e anni di serie e poi è arrivato Can Yaman Cosa guardavate prima? Sentieri? Dancing Day's? Beautiful? Alcune sono… -