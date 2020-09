Calciomercato Milan – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Milan – Affari e trattative 10 settembre. Ieri è stato il giorno di Tonali: ufficialità arrivata nella serata del 9 settembre. Ha firmato un contratto quinquennale, che partirà da 2 milioni di Euro l’anno a salire più bonus. Il centrocampista ha preso la maglia numero 8 ed è stato immortalato nella foto di rito con Maldini, Massara e Gazidis, che sono stati prodighi di complimenti per lui. Il lavoro sul Calciomercato però prosegue, già in queste ore. Calciomercato Milan – Affari e trattative 10 settembre È arrivato infatti ieri sera a Milano Ciprian Tatarusanu. Il portiere romeno, ex ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Milan, per il ruolo di vice @gigiodonna1 arriva #Tatarusanu ex @acffiorentina #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Milan, il secondo portiere sarà #Tatarusanu: i dettagli - SkySport : Tatarusanu al Milan: il secondo portiere somiglia a Dybala - OkkiwidyastaAb : RT @MarcoBovicelli: #Milan, #Tatarusanu è arrivato a Milano: le prime immagini da giocatore ????del vice Donnarumma su @SkySport e @DiMarzio… - MilanLiveIT : Bakayoko sicuramente non giocherà nel Chelsea ? Da Londra un chiaro indizio sulla cessione ??#MercatoMilan -