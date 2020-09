Bianchi: “Ero al cimitero a fare sesso con mio fratello e 3 ragazze” (Di giovedì 10 settembre 2020) Prima di intervenire nella rissa, i “gemelli” Bianchi stavano “consumando un rapporto sessuale vicino al cimitero” con un amico e tre ragazze. In quel frangente, avrebbero ricevuto una telefonata per accorrere “in soccorso” di Michele C. nel luogo dove poi avrebbe trovato la morte Willy Monteiro Duarte. A spiegarlo al gip Giuseppe Boccarato è stato MarcoBianchi, uno dei due fratelli accusati dell’omicidio del 21enne di Paliano, avvenuto la notte fra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. Una versione confermata anche da GabrieleBianchi. Entrambi i presunti assassini, tuttavia, non hanno saputo indicare il nome delle ragazze con le quali si stavano accompagnando. A ... Leggi su howtodofor

