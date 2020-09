Alex Zanotelli e la dimensione politica del digiuno in solidarietà con i migranti (Di giovedì 10 settembre 2020) A Roma, di fronte al Parlamento, il 9 settembre Padre Alex Zanotelli ha rilanciato il “digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti” per l'abrogazione dei Decreti Sicurezza. di Eleonora Angeloni (Foto di Eleonora Angeloni) La protesta del missionario combinano, che va avanti da due anni, mette al centro le questioni dei porti chiusi, delle navi ONG, spesso impossibilitate a operare per futili motivi e delle migliaia di vite perse nel Mediterraneo a causa dei soccorsi negati. (...) - Attualità / Padre Zanotelli, migranti, Sciopero della fame Leggi su feedproxy.google

A Roma, di fronte al Parlamento, il 9 settembre Padre Alex Zanotelli ha rilanciato il “Digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti” per l’abrogazione dei Decreti Sicurezza.

