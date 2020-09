Traffico Roma del 09-09-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Roma nord difficoltà di circolazione su via del Foro Italico a causa di un auto che ha preso fuoco all’altezza dell’uscita per via dei Campi Sportivi verso San Giovanni Ci sono code a partire dalla galleria Giovanni XXIII con deviazione del Traffico su Viale di Tor di Quinto i vigili del fuoco sono comunque sul posto come anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico a partire dalla via Salaria coda per incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo dalla diramazione di Roma nord fino all’uscita per la via Nomentana solite cose per lavoro invece su via di Tor Vergata via Luigi Schiavonetti e via Carlo betocchi verso la via Tuscolana per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews

A Roma ci sono ancora 9mila alunni senza aula in quanto mancano i banchi. E così alcuni istituti sono stati costretti a far slittare la ripartenza dal 14 al 24. Per molti alunni a Roma la riapertura d ...

Il Giro d’Italia femminile passa dall’Amiata: ecco le modifiche al traffico e i divieti

L’Amiata ancora protagonista, questa volta con Santa Fiora, del Giro Rosa 2020, il Giro d’Italia femminile internazionale: sabato 12 settembre, tra le 13.30 e le 14, è previsto il passaggio delle atle ...

L'Amiata ancora protagonista, questa volta con Santa Fiora, del Giro Rosa 2020, il Giro d'Italia femminile internazionale: sabato 12 settembre, tra le 13.30 e le 14, è previsto il passaggio delle atle ...