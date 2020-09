Scuola, Conte ringrazia gli studenti: “Avete pagato il prezzo più grande dell’emergenza. Non escludo difficoltà, ma affrontate l’anno fiduciosi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un ringraziamento agli studenti e alle studentesse, “che hanno pagato il prezzo più grande di questa emergenza”. Così il premier Giuseppe Conte ha voluto concludere il suo intervento introduttivo durante la conferenza stampa per l’avvio del nuovo anno scolastico tenuta insieme ai ministri Lucia Azzolina, Paola De Micheli e Roberto Speranza. “La Scuola chiusa, la didattica a distanza è stato un peso enorme. La tecnologia che avete a disposizione non ha potuto compensare la rinuncia che siete stati chiamati a compiere”, ha aggiunto il presidente del Consiglio che, assicurando la ripartenza per il 14 settembre ha ammesso che “ci potranno essere difficoltà”. “Ma invito a rispettare le regole e ... Leggi su ilfattoquotidiano

