Scuola, Conte elogia gli insegnanti: “Siete un patrimonio inestimabile. Dopo medici e infermieri, ora diventate voi punto di riferimento” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non è mancato, durante la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e dei ministri Lucia Azzolina, Paola De Micheli e Roberto Speranza, in vista della riapertura scolastica, un riferimento agli insegnanti. Il presidente del consiglio ha voluto rivolgere loro un particolare elogio, definendoli “patrimonio inestimabile“. Proprio i docenti, ai quali “spetta un compito gravoso”, Dopo i medici e gli infermieri in trincea cruciali durante la fase dell’emergenza, sono ora diventati secondo Conte “un punto di riferimento per la società” Per questo, ha concluso il premier, “il governo c’è”. L'articolo Scuola, Conte ... Leggi su ilfattoquotidiano

