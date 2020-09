“Saltavano sul corpo di Willy, rissa scatenata da una frase a una ragazza”: le carte sull’omicidio di Colleferro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vanno avanti le indagini dei carabinieri per stabilire cosa è accaduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre, a Colleferro, nella zona dei Castelli Romani vicino a Roma, dove Willy Monteiro Duarte, un ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni, è stato ferocemente aggredito ed è morto durante il trasferimento in ospedale a seguito di una violenta rissa. Tre delle quattro persone arrestate per l’omicidio di Willy resteranno in carcere. Il gip di Velletri ha convalidato l’arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i quattro accusati per la morte del giovane: i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. A quest’ultimo, che nel corso dell’interrogatorio di garanzia avrebbe detto di avere visto uno dei fratelli Bianchi colpire ... Leggi su tpi

