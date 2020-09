Riforma pensioni 2020 ultime proposte: Quota 40 o via dai 60 anni, voce ai lavoratori (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questi giorni, specie dopo il rinvio al 25 settembre del primo tavolo di confronto tra Governo e sindacati che era programmato per l’8, proseguono le discussioni sui social e sul nostro sito circa quella che i lavoratori vorrebbero vedere approvata come Riforma delle pensioni. Tra le tante proposte, quelle che spiccano sono una Quota 40, ossia la possibilità di ritirarsi dopo 40 anni di contributi versati, ed una flessibilità in uscita dopo i 60 anni senza penalità alcuna. Viene richiesta al Governo altresì una maggiore valorizzazione del lavoro di cura svolto dalle donne, una divisione tra assistenza e previdenza e l’individuazione, quanto prima, delle categorie che svolgendo lavori usuranti avrebbero maggiormente diritto ad ... Leggi su pensionipertutti

Noiconsalvini : #SALVINI MASSACRA FORNERO: 'DOPO AVER ROVINATO LA VITA AGLI ITALIANI, LI INSULTA' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Lega vs lo smantellamento di quota 100 - Affaritaliani : Lega vs lo smantellamento di quota 100 - fisco24_info : Pensioni, cosa cambia : Le proposte di riforma sul tavolo dell’esecutivo  - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ I problemi per i giovani italiani (ultime notizie) -