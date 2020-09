Presidi delle scuole: "In queste condizioni, il 14 settembre non possiamo aprire" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non ci sono i banchi e in alcuni casi anche i docenti e le aule scolastiche. L’associazione Presidi, che raggruppa i dirigenti scolastici, quando mancano appena cinque giorni alla riapertura delle scuole, chiede di rinviare l’inizio delle lezioni. “È evidente che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti” altrimenti “è oggettivamente difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque”. Il presidente Antonello Giannelli interviene proprio quando molti Presidi stanno inviando mail ai sindaci delle proprie città per chiedere lo slittamento della riapertura della scuola al 24 settembre.“Tutto il personale scolastico ... Leggi su huffingtonpost

