Piccini: "Atalanta, finalmente a casa! Questo è un top club" (Di mercoledì 9 settembre 2020) BERGAMO - " Sono molto contento di essere tornato a casa, anche se sono stato bene nei miei tanti anni in Spagna . Ma l'Italia ovviamente è un'altra cosa ". Queste le prime parole di Cristiano Piccini ... Leggi su corrieredellosport

Atalanta_BC : ?? @crispiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ?????? Cristiano #Piccini is a new #Atalanta… - DiMarzio : #piccini dal @valenciacf all’@Atalanta_BC, stasera l’arrivo a Bergamo @SkySport #calciomercato @DarioMassara - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, fatta per #Piccini: i dettagli dell'operazione - calciopedia : RT @Atalanta_BC: ?? @crispiccini è un nuovo giocatore dell'Atalanta! Benvenuto Cristiano! ?????? Cristiano #Piccini is a new #Atalanta player!… - ItaSportPress : Atalanta, Piccini si presenta: 'Che bello tornare in Italia. Arrivo in una grande realtà' - -