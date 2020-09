Omicidio Willy, i risultati dell’autopsia: “Lesioni multiple” (Di mercoledì 9 settembre 2020) I risultati dell’autopsia sul corpo di Willy Monteiro: “Lesioni multiple non solo al torace e all’addome”. ROMA – Sono stati resi noti i primi risultati dell’autopsia effettuati sul corpo di Willy Monteiro. I controlli medici – come riportato dal Corriere della Sera – hanno confermato diverse lesioni multiple e non sono al torace e all’addome. Un quadro chiaro anche se bisognerà attendere ulteriori controlli per avere la ricostruzione precisa dei fatti. Nei prossimi 60 giorni il medico legale dovrà depositare la consulenza con ulteriori esami che saranno effettuate nelle prossime settimane. Il medico legale: “Vanno messi insieme tutti gli elementi acquisiti” Al termine dell’autopsia il medico legale, Saverio Potenza, ha ... Leggi su newsmondo

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - repubblica : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fascista' [di VIOLA S… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - Crusade95058801 : RT @dantegiumanini: LaJebreal straparla Odiateli! Disprezzateli! Ghettizzateli! Fategli del male! Appendeteli a testa in giù! Trasformate l… - zangaridelbalzo : Omicidio Willy, Chiara Ferragni su Instagram: 'Il problema non sono le palestre, è la cultura fasci… -