Mara Venier racconta il momento difficile in Rai: “Mi sono sentita umiliata” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con l’inizio di settembre tornano anche i programmi tv della stagione autunnale e tra questi c’è anche Domenica In, che riparte il 13 settembre. La padrona di casa Mara Venier si racconta in un’intervista a Il corriere della sera, ricordando anche le difficoltà passate e di come Maria De Filippi l’abbia aiutata. La confessione di Mara Venier: “sono stata delusa” La conduttrice ha parlato delle difficoltà passate con la Rai, quando sembrava non esserci più posto per lei. “La mia amarezza nasceva dal fatto di essere stata trattata con poco rispetto, mi sono sentito umiliata per il modo con cui il direttore Leone mi aveva liquidata” confessa apertamente Mara: “Da ... Leggi su thesocialpost

turkishperenne : MI MANDATE TUTTE LE REACTION PIC DI MARA VENIER GRAZIE - Manuel_Real_Off : Sia giubilo in tutto il regn.. cioè in tutte le sale parto #DayDreamer - rainingcaffeine : lo stesso identico meme di mara venier salvato tredici volte (le ho contate) okay camilla, okay - BotElenoire : mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico - CarmenCostanza1 : @MauryKostanzo Mara Venier ha trainato molto, adesso se la deve vedere da solo senza la Cuccarini... -