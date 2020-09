LineageOS 18, basata su Android 11, è già in fase di sviluppo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il team di sviluppo di LineageOS ha annunciato l'inizio dei lavori di sviluppo per la versione 18, che sarà ovviamente basata su Android 11. L'articolo LineageOS 18, basata su Android 11, è già in fase di sviluppo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

TuttoAndroid : LineageOS 18, basata su Android 11, è già in fase di sviluppo -

Ultime Notizie dalla rete : LineageOS basata LineageOS e custom ROM per Google Pixel 4a, Pixel 4 e Pixel 4 XL TuttoAndroid.net Google Pixel 2 non teme l'età: in arrivo la LineageOS 17.1 su base Android 10

Il supporto software di tre anni garantito da Google per i suoi prodotti si appresta a scadere per Pixel 2 e la sua variante XL. I due dispositivi, annunciati ufficialmente nell'ottobre 2017, ricevera ...

LineageOS 17.1 in arrivo su Pixel 2, Pixel 3 e Pixel 4

Dopo mesi e mesi di ritardo qualche giorno fa è stato presentato ufficialmente il nuovo Pixel 4A, un dispositivo che si è fatto attendere per molte settimane e che dovremmo continuare ad attendere dat ...

Il supporto software di tre anni garantito da Google per i suoi prodotti si appresta a scadere per Pixel 2 e la sua variante XL. I due dispositivi, annunciati ufficialmente nell'ottobre 2017, ricevera ...Dopo mesi e mesi di ritardo qualche giorno fa è stato presentato ufficialmente il nuovo Pixel 4A, un dispositivo che si è fatto attendere per molte settimane e che dovremmo continuare ad attendere dat ...