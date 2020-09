Lazio, Acerbi è in campo agli ordini di Inzaghi. Milinkovic non si allena (Di mercoledì 9 settembre 2020) FORMELLO - Niente doppia seduta, la Lazio si ritrova solo al mattino agli ordini di Inzaghi. Annullato l'allenamento pomeridiano, il tecnico biancoceleste ha preferito lasciare liberi i suoi. Si sono ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : Da Amsterdam, Francesco Acerbi al microfono di @AurelioCapaldi : 'Il contratto con la Lazio? Cifre non vere, se que… - pasqualinipatri : - sportli26181512 : #Lazio, Acerbi è in campo agli ordini di Inzaghi. Milinkovic non si allena: Seduta completa per il difensore che pe… - sportli26181512 : Lazio in campo a Formello. Acerbi presente, Leiva ancora in gruppo: Terzo giorno di lavoro concluso per la Lazio. A… - ndl00 : #Acerbi di nuovo in gruppo con la #Lazio! -