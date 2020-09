Il reality "Al passo con i Kardashian" chiude i battenti, nel 2021 l'ultima stagione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il reality 'Al passo con i Kardashian' chiude i battenti dopo 14 anni e 20 stagioni . Lo ha annunciato Kim Kardashian su Twitter raccontando la «dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare».... Leggi su feedpress.me

FarodiRoma : Annunciata la fine del reality Al passo con i Kardashian, la famiglia più famosa del Pianeta mancherà a molti - GDS_it : Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione, l'annuncio su Twitter - GazzettaDelSud : Il reality 'Al passo con i Kardashian' chiude i battenti, nel 2021 l'ultima stagione - cappelIaiomatto : Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione dopo 14 anni e 20 stagioni: lo ha annunciato su Twitter la st… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Il reality 'Al passo con i Kardashian' va in pensione dopo 14 anni e 20 stagioni: lo ha annuncia… -

Ultime Notizie dalla rete : reality passo Giacomo Urtis: in partenze le riprese del suo reality SoloDonna Il reality "Al passo con i Kardashian" chiude i battenti, nel 2021 l'ultima stagione

Il reality 'Al passo con i Kardashian' chiude i battenti dopo 14 anni e 20 stagioni. Lo ha annunciato Kim Kardashian su Twitter raccontando la «dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare». Il ...

Chiude Al passo con i Kardashian, lo annuncia Kim: la stagione in onda nel 2021 sarà l’ultima

La famiglia Kardashian dice addio alla serie Al passo con i Kardashian, reality-serie che va in onda in America dal 2007 e che è stata trasmessa in Italia fino all’ottava stagione (ne sono state regis ...

Il reality 'Al passo con i Kardashian' chiude i battenti dopo 14 anni e 20 stagioni. Lo ha annunciato Kim Kardashian su Twitter raccontando la «dolorosa decisione della famiglia di lasciar andare». Il ...La famiglia Kardashian dice addio alla serie Al passo con i Kardashian, reality-serie che va in onda in America dal 2007 e che è stata trasmessa in Italia fino all’ottava stagione (ne sono state regis ...