Il premier Conte: “Escludo un altro lockdown nazionale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Giuseppe Conte ha rilasciato una intervista a Rete 4, ospite del programma Stasera Italia. Ha escluso la possibilità di un nuovo lockdown nel Paese. “Mi sento di escludere un altro lockdown nazionale, non tanto per una fede immotivata, ma perché abbiamo elaborato un sistema molto sofisticato di monitoraggio della curva epidemiologica”. Conte ha piuttosto aperto alla possibilità di “lockdown ‘chirurgici’, circoscritti sul piano territoriale. “Durante la fase acuta non disponevamo dello strumento, cui hanno lavorato gli esperti. Ora si può valutare eventuali soglie di criticità fino all’allarme rosso in modo circoscritto”. L'articolo Il premier Conte: “Escludo ... Leggi su ilnapolista

