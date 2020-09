Il calcio apre ai fondi ma ancora una volta non c'è nulla di definitivo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Avanti piano, ma avanti. La Serie A prova ad uscire dal periodo più difficile della sua storia recente, con i bilanci dei club messi sotto stress dall'emergenza Covid e un prodotto in lento ma costante declino, con una svolta di cui si cominciano a delineare i tratti senza, però, che si arrivi al via libera definitivo. Il voto all'unanimità con cui i 20 club del massimo campionato hanno avviato la creazione di una Media Company da cedere per una quota di minoranza (10%) a una cordata di fondi è un passo senza precedenti, ma solo il primo di quelli necessari per arrivare al traguardo. Nelle intenzioni delle società aiuta a reperire denaro immediato e pone le basi perché dal 2021 uno dei settori chiave dell'entertainment business nel nostro Paese sia finalmente gestito con criteri ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : calcio apre Myrta Merlino: «Conte apre al Mes? Calcio sugli stinchi a Di Maio». E le suona al governo... Il Secolo d'Italia Diritti tv: un’inchiesta fa ombra sul calcio italiano

Da almeno cinque anni la Serie A ha imboccato una strada declinante. Ha perso posizioni nelle classifiche delle leghe europee, ha un indebitamento salito, nella stagione 18/19, a 3,7 miliardi, ed è in ...

Infantino e Gravina vanno da Giuseppe Conte: "Riaprire gli stadi, ma priorità è la salute"

ROMA - La piena ripartenza del calcio al tempo della pandemia, anche alla luce del cosiddetto piano Marshall di sostegno economico della Fifa alle federazioni nazionali, nello specifico scenario itali ...

Da almeno cinque anni la Serie A ha imboccato una strada declinante. Ha perso posizioni nelle classifiche delle leghe europee, ha un indebitamento salito, nella stagione 18/19, a 3,7 miliardi, ed è in ...

ROMA - La piena ripartenza del calcio al tempo della pandemia, anche alla luce del cosiddetto piano Marshall di sostegno economico della Fifa alle federazioni nazionali, nello specifico scenario itali ...