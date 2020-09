Elezioni a Giugliano. D’Agostino, tra i primi omosessuali dichiarati in città: “Sarò la voce degli ultimi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ tra i primi omosessuali dichiarati in città. La sua è stata una delle prime unioni civili al Comune di Giugliano. E a lui fu rivolta la scritta omofoba all’esterno del palazzo di Corso Campano nel giorno della sua unione civile. Salvatore D’Agostino, esponente del Movimento 5 stelle, oggi è candidato nella lista dei pentastellati … L'articolo Elezioni a Giugliano. D’Agostino, tra i primi omosessuali dichiarati in città: “Sarò la voce degli ultimi” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

