È atlrrivato l’annuncio del Premier Giuseppe Conte in diretta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla da Palazzo Chigi in vista della riapertura della scuola, prevista ufficialmente per il prossimo 14 settembre. In alcune Regioni però la data d'inizio dell'anno scolastico verrà rinviata. E lo fa in occasione di una conferenza stampa convocata insieme ai ministri dell'Istruzione, Lucia Azzolina, delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e della Salute, Roberto Speranza. "Il Contesto non è facile, per via della pandemia ancora in corso. L'anno scolastico però ricomincerà regolarmente. Qualche nuova regola si aggiungerà: il rientro in piena sicurezza per i ragazzi è l'obiettivo di questo governo. Il modo in cui abbiamo gestito l'emergenza costituisce un modello all'estero. Su impulso di Speranza ben 53 Paesi si sono ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : atlrrivato l’annuncio