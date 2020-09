“Devi conquistare il suo cuore, non solo la f…”, il Partito delle Buone Maniere irrompe nel Sannio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le campagne elettorali possono essere condotte seguendo strategie diverse. Si può essere aggressivi nella comunicazione, più soft, coinvolgenti, diretti o disinteressati. Insomma, di fondamentale importanza è il messaggio che deve arrivare all’elettore per convincerlo a votare un candidato piuttosto che l’altro. E nelle Regionali 2020 viene fuori che esiste anche una componente fantasiosa nella comunicazione. Il Partito Animato a Caserta è quello che ha tappezzato la cittadina con tutti i personaggi dei cartoni. A Napoli c’è il Partito delle Buona Maniere che non avrà grosse velleità di vittoria finale, il candidato alla presidenza della Regione, Giuseppe Cirillo, ha solo dieci compagni di ... Leggi su anteprima24

