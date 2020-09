Covid a Pozzuoli, 5 nuovi positivi: uno è rientrato dall’estero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Sembra inarrestabile la diffusione del Covid. A Pozzuoli sono stati registrati 5 nuovi casi per un totale di 57 persone contagiate. A comunicarlo è il sindaco Vincenzo Figliolia che specifica: “L’Asl Napoli 2 Nord mi ha comunicato che 5 nostri concittadini sono risultati positivi al tampone per la ricerca del coronavirus. Uno di loro è rientrato dall’estero”. È stata immediatamente attivata la ricerca del loro link epidemiologico e si trovano in isolamento domiciliare. Ad oggi sono 161 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 57 persone sono attualmente contagiate, 91 persone sono guarite definitivamente e 13 ... Leggi su anteprima24

