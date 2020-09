Colleferro: confermato il carcere per tre indagati, uno va ai domiciliari (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - Il gip del tribunale di Velletri ha convalidato gli arresti dei quattro giovani accusati dell'omicidio del 21enne Willy Monteiro, ucciso a calci e pugni a Colleferro in una rissa tra sabato e domenica. Restano in carcere i fratelli Gabriele e Marco Bianchi assieme a Mario Pincarelli mentre Francesco Belleggia ha ottenuto i domiciliari. In giornata è prevista l'autopsia presso il Policlinico di Tor Vergata di Roma. La famiglia di Willy, rappresentata dall'avvocato Domenico Marzi, ha nominato come proprio consulente tecnico il professor Antonio Grande. Quello scelto dalla Procura di Velletri è Saverio Potenza, mentre Diego Cirilli è l'esperto nominato dai difensori degli arrestati. L'avvocato Massimiliano Pica, che, assieme al padre Mario, difende tre dei quattro ... Leggi su agi

