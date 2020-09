Caserma in subbuglio per il Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alcuni militari sanitari sarebbero stati colpiti dal virus. Erano pronti a svolgere esercitazioni esterne. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Caserma subbuglio

Ticinonline

Sarà la Caritas a occuparsi dei migranti che avevano affollato il sagrato del Santuario della Madonna Missionaria a Tricesimo e sabato scorso erano poi stati trasferiti in un’area verde in via Pozzuol ...