Call of Duty: Black Ops Cold War svela la sua modalità multiplayer in un frenetico trailer (Di mercoledì 9 settembre 2020) In questi minuti Activision sta tenendo la diretta di Call of Duty Black Ops Cold War dedicata alla modalità multiplayer del gioco. Per l'occasione all'inizio dello streaming è stato mostrato ufficialmente il frenetico trailer girato su PlayStation 5 che ci mostra cosa dobbiamo aspettarci.La modalità multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War offre combattimenti e battaglie frenetiche per terra, mare e aria. Sarete impegnati in diverse operazioni grazie a tutte le nuove modalità e mappe preferite dai fan da luoghi di tutto il mondo."Black Ops Cold War immerge i giocatori nell'instabile conflitto geopolitico della Guerra ... Leggi su eurogamer

