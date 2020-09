Zaniolo: Spezia e Entella "supererai anche questa" (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - GENOVA, 08 SET - Dalla Liguria parte un forte abbraccio per Zaniolo. Spezia ed Entella non hanno dimenticato Nicolò e hanno voluto stargli vicino con un messaggio sui social. "Sei cresciuto ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Dalla Liguria parte un forte abbraccio per Zaniolo. Spezia ed Entella non hanno dimenticato Nicolò e hanno voluto stargli vicino con un messaggio sui social. "Sei cresciuto s ...

Le squadre italiane si stringono attorno a Zaniolo su Twitter dopo la notizia del grave infortunio patito dal gioiello della Roma. "Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo!", ha scritto ...

