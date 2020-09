'Willy è morto per difendere me' (Di martedì 8 settembre 2020) 'Si è messo tra me e loro. Mi stavano picchiando. Ha cercato di mettere pace. Ma hanno iniziato a picchiarlo in quattro': comincia così il racconto di Federico, compagno di scuola di Willy Monteiro, ... Leggi su today

Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stat… Ciao #Willy, ragazzo coraggioso e generoso. Ma ora, puniti i due esaltati energumeni che lo hanno massacrato, vogli… Willy è stato ammazzato dal fascismo, dal machismo, dal razzismo e dall'assenza di cultura. Ucciso dal patriarcato,… Willy è stato ucciso per aver cercato di difendere un amico, per essersi opposto a una violenza senza senso. Le parole no… Domani dedicheremo #SettembreCon a #CasaLettori A Willy Monteiro Duarte Ucciso da una follia violenta incomprensibile…

Questi e altri commenti, decisamente più coloriti, sotto ai video che mostrano gli allenamenti di Gabriele Bianchi, uno dei quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro, avvenuto a Colleferro in ...

Omicidio Willy: al via la gara di solidarietà per aiutare la famiglia del giovane

Omicidio Willy Monteiro, la Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Non ...

