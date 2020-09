Tensioni sul Recovery Fund, la maggioranza non lo vuole a scatola chiusa (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - "Da mesi siamo costretti a votare decreti legge, se sul 'Recovery plan' non tocchiamo palla c'è il rischio serio di un inciampo in Parlamento", dice un 'big' del Pd. "Non può essere solo il governo a dettare la linea, è assurdo", rilancia un esponente di spicco del Movimento 5 stelle. E ieri Renzi è stato chiaro: "Dobbiamo ragionare con un dibattito parlamentare dove mettiamo questi miliardi, nessuna task force". Mercoledì il Ciae, il comitato Interministeriale per gli Affari Europei, approverà le linee guida del 'Recovery plan' per poi spedire il documento alle Camere. Ma sotto traccia è scontro sull'iter. Il governo – spiegano fonti parlamentari della maggioranza – vorrebbe allegare il piano al Nadef ma non è possibile, non voteremo nulla a ... Leggi su agi

fisco24_info : Tensioni su Recovery Fund, maggioranza non lo vuole a scatola chiusa: AGI - 'Da mesi siamo costretti a votare decr… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'Le tensioni che si percepiscono sul confine vanno inserite nel contesto da post #Covid19. Sia #Irlanda che l'#Ulster ha… - FrancescaLozito : RT @NessunLuogo24: 'Le tensioni che si percepiscono sul confine vanno inserite nel contesto da post #Covid19. Sia #Irlanda che l'#Ulster ha… - NessunLuogo24 : 'Le tensioni che si percepiscono sul confine vanno inserite nel contesto da post #Covid19. Sia #Irlanda che l'… - radioitaliacina : RT @QdSit: Dagli Stati Uniti alla Russia, passando per l’Europa: l’analisi della direttrice della rivista Cina In Italia, Hu Lanbo - https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni sul Tensioni sul Recovery Fund, la maggioranza non lo vuole a scatola chiusa AGI - Agenzia Italia Tesla crolla a Wall Street: -16% con esclusione S&P 500 e l’alleanza Gm-Nikola

Tesla affonda a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono il 16% all’avvio degli scambi della Borsa di New York, lunedì rimasta chiusa per il Labor Day. A pesare sul titolo della ...

Rieti, nascosti tutti i file dei pc di ogni settore comunale

RIETI - In Comune, i file informatici presenti nei computer di ogni singolo settore sono criptati e inaccessibili direttamente dai server principali dell’ente, infettati da un programma che ne impedis ...

Tesla affonda a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche perdono il 16% all’avvio degli scambi della Borsa di New York, lunedì rimasta chiusa per il Labor Day. A pesare sul titolo della ...RIETI - In Comune, i file informatici presenti nei computer di ogni singolo settore sono criptati e inaccessibili direttamente dai server principali dell’ente, infettati da un programma che ne impedis ...