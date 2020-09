Suarez Juventus, accelerata bianconera: passi avanti nella trattativa (Di martedì 8 settembre 2020) Suarez Juventus – Sono tanti i nomi che sono circolati nelle ultime settimane ma ora uno dei più caldi è quello di Luis Suarez. L’attaccante sudamericano è in procinto di lasciare il Barcellona, visto che non rientra nei piani del nuovo tecnico Koeman. La Juve ha fiutato l’affare e sta cercando di portare a casa uno dei centravanti più prolifici dell’ultimo decennio. Suarez, che nel frattempo sta accelerando i tempi perr prendere il passaporto italiano, spera di potersi svincolare a costo zero dai blaugrana. Ma ora le carte in tavola potrebbero cambiare. Suarez Juventus, passi avanti nella trattativa Per agevolare la partenza di ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?????? L'esame di italiano di Luis #Suarez si terrà probabilmente in settimana. Il #FCBarcelona ha già dato il place… - GoalItalia : Intesa Suarez-Juve sulla base di un triennale da 10 milioni a stagione: si lavora sull'indennizzo da versare al Bar… - romeoagresti : La #Juventus ha iniziato a spingere concretamente su #Suarez. Contatti costanti. Le parti si aggiorneranno nelle pr… - cody53250131 : RT @enzomarangio: #Higuain in uscita #Dybala verso il rinnovo #Suarez in entrata Tutto in 7 giorni. #Juventus - furiadicheb1985 : Ad oggi Higuain e Khedira sono ancora giocatori della Juventus e voi vi fate già le pippe con Suarez. Ci andrei molto cauto. -