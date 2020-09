Scuola, Conte “Fiducioso, criticità in gran parte superate” (Di martedì 8 settembre 2020) BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – “Io sono fiducioso. Quest’anno, devo dire la verità, credo ci sia una particolare attenzione per la Scuola e tutti pretendiamo che funzioni per bene. Non sempre è stato così in passato, ma i lavori procedono molto bene, stiamo completando gli ultimi interventi e la criticità, per la maggior parte, le abbiamo superate. Abbiamo lavorato tantissimo perchè si possa garantire a tutti gli studenti un’attività scolastica in presenza in piena sicurezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, giunto nella nottata a Beirut. “Abbiamo declinato un calendario, serve tutto ottobre perchè vengano consegnati tutti gli arredi – ha aggiunto -. Abbiamo investito tanto, 7 miliardi per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

