Scomparsa a Ferragosto, sono ossa umane quelle trovate nell'auto di Sabrina Beccalli (Di martedì 8 settembre 2020) sono ossa umane i resti trovati nella Fiat Panda nera di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema Scomparsa dal giorno di Ferragosto. È quanto emerge dalla perizia effettuata del team di esperti guidati dal medico legale Cristina Cattaneo incaricato dalla Procura di Cremona. In un primo momento si era ritenuto che i resti appartenessero a un cane. L'auto della donna è stata data alle fiamme da Alessandro Pasini, il 45enne attualmente in carcere con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Per avere conferma che si tratta effettivamente del corpo di Sabrina i Ris dovranno effettuare ora l'esame del Dna. Di Sabrina si erano perse le tracce dal giorno di Ferragosto e la ... Leggi su iltempo

