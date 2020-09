Ronaldo alla carica, 101 gol col Portogallo con una doppietta record (Di martedì 8 settembre 2020) SVEZIA - Cristiano Ronaldo mette in porta il 100° gol con il Portogallo su punizione contro la Svezia in Nations League e poi si ripete con un altro bellissimo centro arrivando a 101. Una doppietta ... Leggi su corrieredellosport

Gippa3stelle : RT @NonSoloJuve: Da una parte c’è chi, da capitano, dice addio alla nazionale (????) e poi ci ripensa, dice addio al club (Barça) e poi ci ri… - enzoprimerano27 : Come diceva sandre' a topcalcio ,Ronaldo ha segnato quanto Ciccio Caputo senza i rigori ,e aggiunse per quello che… - ArturoDb72 : RT @NonSoloJuve: Da una parte c’è chi, da capitano, dice addio alla nazionale (????) e poi ci ripensa, dice addio al club (Barça) e poi ci ri… - TUTTOJUVE_COM : RONALDO show: doppietta alla Svezia, superati i 100 gol con il Portogallo - ciromagliulo26 : RT @NonSoloJuve: Da una parte c’è chi, da capitano, dice addio alla nazionale (????) e poi ci ripensa, dice addio al club (Barça) e poi ci ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo alla

Il portoghese Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore europeo a segnare 100 gol con la propria nazionale grazie alla doppietta segnata contro la Svezia in UEFA Nations League. Il fuoriclasse ...Il Portogallo resta in testa al gruppo 3 della League A di Nations League in coabitazione con la Francia. A Solna i lusitani passano 2-0 contro la Svezia: il protagonista assoluto del match è Cristian ...