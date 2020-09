Ritorna «Porta a Porta», Bruno Vespa: «Io, fan della Casa di Carta» (Di martedì 8 settembre 2020) Quando lo raggiungiamo al telefono, Bruno Vespa ha sì e no dieci minuti da dedicarci. Di lì a poco si recherà, infatti, in Via Teulada a rimirare il nuovo studio di Porta a Porta, il programma giunto alla ventiseiesima edizione che, oltre a essere «la terza camera dello Stato», come l’aveva bonariamente definito Andreotti, è diventato negli anni un appuntamento immancabile non solo della politica, ma anche della cronaca e del costume italiano. Le nuove puntate iniziano martedì 8 settembre in seconda serata su Raiuno con la stessa cadenza settimanale di sempre (il martedì, il mercoledì e il giovedì) e una preoccupazione in più: quella del coronavirus, che già a marzo aveva costretto il programma a fermarsi per motivi precauzionali. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna Porta Ritorna “Su la zampa” e vi porta nel colorato mondo delle carpe Koi. VIDEO modenaindiretta.it Il "ritorno" della "lobby gay". Un processo scuote la Chiesa

Uno scandalo datato che sta emergendo soltanto ora per via dell'avvio della fase processuale: il Vaticano è interessato da un'altra vicenda legata a presunti abusi sessuali. Ad essere stato accusato, ...

Simone Moro, ritorna a «casa» con la traversata integrale delle Orobie

Da martedì 7 settembre Simone Moro sarà impegnato, assieme ad Alessandro Gherardi, nella traversata integrale delle Orobie. Una cavalcata di 200 chilometri che aveva portato a termine per primo assiem ...

