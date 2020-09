Nvidia GeForce RTX 3080 ed i 'benchmark ufficiosi': sarà il 26,7% più potente rispetto a RTX 2080 Ti? (Di martedì 8 settembre 2020) La settimana scorsa Nvidia ha svelato le sue nuove schede grafiche in arrivo entro quest'anno. Per adesso abbiamo potuto dare uno sguardo ai primi benchmark riguardanti RTX 3090, la punta di diamante delle schede grafiche Nvidia che, con ray tracing attivo e 8K porta il gioco ad un nuovo livello di realismo.Ora, in via del tutto ufficiosa, su Twitter sono trapelati ulteriori benchmark, questa volta dedicato a RTX 3080. Ovviamente dato che si tratta di dati non ufficiali Nvidia, prendete questa notizia con le dovute precauzioni. Ad ogni modo, dai dettagli emersi in questi benchmark, RTX 3080 presenta un miglioramento del 100% nei CUDA core rispetto a RTX 2080 Ti (8704 core contro 4352 core) e ciò si traduce in ... Leggi su eurogamer

