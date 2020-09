"Non avevo il coraggio per farlo". Clamoroso: Mara Venier, tutta la verità sul passo indietro (Di martedì 8 settembre 2020) Sta per tornare, Mara Venier con la sua Domenica In, sugli schermi di Rai a partire dal 13 settembre. E nel frattempo si racconta a La vita in diretta, il programma di Alberto Matano in onda su Rai 1, dove parla della scorsa stagione e della pausa di una puntata per coronavirus. Uno stop voluto da Mara, aveva paura. "avevo mollato - rivela in una toccante intervista a Matano -. Per una domenica non ero andata in onda e la paura era tanta. È stata quella domenica in cui dovevo intervistare Sileri che risultò positivo, ho fatto chiamare Coletta perché non avevo coraggio e ho fatto dire che non andavo in onda", ricorda Mara Venier. E ancora, Zia Mara ha confessato che durante l'epidemia da Covid-19 "siamo andati ... Leggi su liberoquotidiano

