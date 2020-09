Libano: Conte, ‘Italia in prima linea e continuerà ad esserlo’ (3) (Di martedì 8 settembre 2020) (Adnkronos) – “L’Italia continuerà a dare un forte sostegno per la stabilità e per la crescita socio-economica del Libano. Il Libano può contare sull’Italia e il ruolo che l’Italia rivestirà anche in seno all’Ue nella comunità internazionale per dare un contributo per raggiungere questo risultato”, le parole dei presidente del Consiglio. L'articolo Libano: Conte, ‘Italia in prima linea e continuerà ad esserlo’ (3) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

