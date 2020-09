Inter, ufficiale l’arrivo di Kolarov: il comunicato (Di martedì 8 settembre 2020) Aleksander Kolarov è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo le visite sostenute nella mattinata di oggi, il terzino ex Roma è stato annunciato dal club nerazzurro attraverso un comunicato. Il serbo lascia quindi Roma, in cui aveva fatto tappa, alla Lazio, prima della sua avventura inglese, per trasferirsi a Milano. Questo il comunicato con cui l’Inter lo ha annunciato: “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma. Non ci si abitua mai, alle guerre. Ma alle sirene sì. O almeno, così era per Aleksandar Kolarov e i suoi amici. Avevano 14 anni e a Belgrado la vita degli adolescenti non era la stessa ... Leggi su italiasera

Inter : ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, ufficiale l'arrivo di #Kolarov - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE KOLAROV ALL'INTER ALLA ROMA 1,5 MILIONI + 0,5 DI BONUS ?? - BSeoane07 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? - Alamsha27 : RT @Inter: ?? | ANNUNCIO Aleksandar #Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter! ???? ?? -