Higuain-Juve, accordo vicino: l’addio del Pipita spiana la strada a Suarez (Di martedì 8 settembre 2020) Sono ore calde in casa Juventus sul fronte mercato, i bianconeri devono sciogliere il nodo Higuain e l’arrivo del fratello-agente del Pipita a Torino potrebbe rappresentare il punto di svolta nelle trattative per la rescissione contrattuale. Nicolas ha deciso di muoversi in prima persona per trovare un accordo con la società di Agnelli e liberare … L'articolo Higuain-Juve, accordo vicino: l’addio del Pipita spiana la strada a Suarez Leggi su dailynews24

